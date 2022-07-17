«Торпедо» — «Сочи»: в РПЛ стали играть по новым правилам. Их придумали сочинцы

На 25-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Сочи» игроки гостей Жоаозиньо и Викторьен Ангбан изобрели свои правила игры. При розыгрыше углового удара они установили мяч не в специально обозначенной зоне (угловой площади), а вне ее. Так и ввели мяч в игру.

17 июля. «Торпедо» — «Сочи».

Никто из бригады арбитров, возглавляемой Сергеем Ивановым, не обратил на это внимания.