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Судейство

Сегодня, 16:00

«Торпедо» — «Сочи»: в РПЛ стали играть по новым правилам. Их придумали сочинцы

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
17 июля. «Торпедо» — «Сочи».
17 июля. «Торпедо» — «Сочи».
17 июля. «Торпедо» — «Сочи».
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На 25-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Сочи» игроки гостей Жоаозиньо и Викторьен Ангбан изобрели свои правила игры. При розыгрыше углового удара они установили мяч не в специально обозначенной зоне (угловой площади), а вне ее. Так и ввели мяч в игру.

17 июля. «Торпедо» — «Сочи».
17 июля. «Торпедо» — «Сочи».

Никто из бригады арбитров, возглавляемой Сергеем Ивановым, не обратил на это внимания.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
1:3
Сочи
Голы
Цаллагов, 35 (0:1), Сарвели, 37 (0:2), Дркушич, 50 (1:2), Мелкадзе, 90 (1:3)
Торпедо М
Ботнарь Кожемякин Шумских Темников (Рязанцев, 46) Самсонов Султонов (Эркинов, 72) Померко Симонян (Нетфуллин, 46) Енин (Лебеденко, 46) Караев Турищев (Калмыков, 55)
Сочи
Адамов Дркушич Терехов Цаллагов Юрганов Заика (Маргасов, 74) Ангбан (Нобоа, 46) Юсупов Макарчук Жоаозиньо (Ушатов, 46) Сарвели (Мелкадзе, 64)
Предупреждения
Юсупов 13’, Юрганов 33’, Заика 54’, Дркушич 87’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Чистяков (Азов) Петросян (Бронницы)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Жоаозиньо
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
44
10
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
10
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
13
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 1 : 1
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 1 : 3
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

Рамазан Гаджимурадов

Урал

 1 0 1
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