«Торпедо» — «Сочи»: защитник сочинцев Дркушич забил в свои ворота

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич забил в свои ворота в матче 1-го тура РПЛ против «Торпедо».

22-летний словенец ошибся на 51-й минуте встречи, пытаясь прервать подачу полузащитника торпедовцев Мухаммада Султонова.

«Торпедо» отыграло один гол и уступает «Сочи» со счетом 1:2.