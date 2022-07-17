Бывший арбитр ФИФА оценил работу Безбородова в матче «Ахмат» — «Спартак»
Бывший арбитр ФИФА Михаил Семенов прокомментировал спорные судейские решения Владислава Безбородова в матче первого тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:1).
— Нужно ли было назначать пенальти, когда защитник «Ахмата» Юрий Журавлев сыграл рукой в своей штрафной площади?
— В этой ситуации есть разъяснение: если игрок падает и пытается сделать руку опорной, а от земли там минимальное расстояние, то это не игра рукой. Поэтому в данном эпизоде арбитр поступил правильно.
— Нужно ли было Безбородову удалять вратаря «Ахмата» Шелию за удар Соболева?
— Естественно, против Соболева нарушали правила. Безбородов эту ситуацию не контролировал, все его внимание было на Соболеве. Вопросы к ВАР. Я считаю, что ближе пенальти тут, чем в первом моменте. Шелию, без вариантов, нужно было удалять. Ничего непонятно, что сделал судья. Почему после этого момента был удар от ворот, если по мнению арбитров Соболев нарушал правила?
— «Спартак» подал жалобу в ЭСК по этим эпизодам. Что может грозить Безбородову?
— Ничего не будет ему грозить, давайте честно будем говорить. Сейчас прошли времена Толстых, где судей дисквалифицировали на месяц, два, три, до конца сезона. Сейчас же посмотрите: что бы судьи ни творили, они все равно будут судить. Ну уберут его на пару туров, чтобы этот момент подзабыли, а потом опять допустят. Он может не волноваться, — сказал Семенов «Спорт День за Днем».
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|Кр. Советов
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|Сочи
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|3-1
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3
|ЦСКА
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|2-0
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4
|Спартак
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|1-1
|1
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5
|Химки
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|1-1
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6
|Зенит
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|0
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7
|Ахмат
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8
|Локомотив
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9
|Факел
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10
|Краснодар
|0
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|0-0
|0
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11
|Ростов
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12
|Н. Новгород
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13
|Динамо
|0
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|0
|0
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|0
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14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
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15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
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16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|1 : 3
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
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Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
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Александр Долгов
Химки
|1
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Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
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Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1