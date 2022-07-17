Бывший арбитр ФИФА оценил работу Безбородова в матче «Ахмат» — «Спартак»

Бывший арбитр ФИФА Михаил Семенов прокомментировал спорные судейские решения Владислава Безбородова в матче первого тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:1).

— Нужно ли было назначать пенальти, когда защитник «Ахмата» Юрий Журавлев сыграл рукой в своей штрафной площади?

— В этой ситуации есть разъяснение: если игрок падает и пытается сделать руку опорной, а от земли там минимальное расстояние, то это не игра рукой. Поэтому в данном эпизоде арбитр поступил правильно.

— Нужно ли было Безбородову удалять вратаря «Ахмата» Шелию за удар Соболева?

— Естественно, против Соболева нарушали правила. Безбородов эту ситуацию не контролировал, все его внимание было на Соболеве. Вопросы к ВАР. Я считаю, что ближе пенальти тут, чем в первом моменте. Шелию, без вариантов, нужно было удалять. Ничего непонятно, что сделал судья. Почему после этого момента был удар от ворот, если по мнению арбитров Соболев нарушал правила?

— «Спартак» подал жалобу в ЭСК по этим эпизодам. Что может грозить Безбородову?

— Ничего не будет ему грозить, давайте честно будем говорить. Сейчас прошли времена Толстых, где судей дисквалифицировали на месяц, два, три, до конца сезона. Сейчас же посмотрите: что бы судьи ни творили, они все равно будут судить. Ну уберут его на пару туров, чтобы этот момент подзабыли, а потом опять допустят. Он может не волноваться, — сказал Семенов «Спорт День за Днем».