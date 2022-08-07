«Химки» — «Торпедо»: Померко сравнял счет в матче ударом с пенальти

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Полузащитник «Торпедо» Алексей Померко сравнял счет в матче 4-го тура РПЛ с «Химками», реализовав пенальти.

Хозяева заработали пенальти сразу после пропущенного гола. 32-летний полузащитник хозяев забил с 11-метровой отметки на 25-й минуте игры.

Первый гол в матче забил форвард гостей Александр Руденко.