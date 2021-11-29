Томас Цорн: «Комментарии сегодня не даю»
21:35
Новый спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отказался комментировать свое назначение.
«Комментарии не даю сегодня. Доедем до Москвы, все прокомментируем», — сказал Цорн.
Ранее Цорн занимал должность технического директора клуба. «Локомотив» объявил о назначении в тот момент, когда команда уступала тульскому «Арсеналу» со счетом 0:3 по ходу матча 16-го тура Тинькофф РПЛ. В итоге «Локо» проиграл 1:3.
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