Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Томас Цорн назначен спортивным директором «Локомотива»

20:31
Томас Цорн. Фото ФК «Локомотив»
Томас Цорн. Фото ФК «Локомотив»
Теги:

Спортивным директором «Локомотива» стал Томас Цорн, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он занимал должность технического директора.

Указано, что Цорн будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию «Локо», по многим вопросам, среди которых — координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба.

Помимо этого, Томас будет следить за развитием Академии, принимать участие в трансферной деятельности клуба, в которую входит скаутинг перспективных игроков и оценка потенциальных новичков «Локомотива», а также займется курированием направления спортивной науки и медицины. В функционал Томаса Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей «Локомотива».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
Диетолог назвала самый вредный орех
5
1