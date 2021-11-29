Томас Цорн назначен спортивным директором «Локомотива»

Спортивным директором «Локомотива» стал Томас Цорн, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он занимал должность технического директора.

Указано, что Цорн будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию «Локо», по многим вопросам, среди которых — координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба.

Помимо этого, Томас будет следить за развитием Академии, принимать участие в трансферной деятельности клуба, в которую входит скаутинг перспективных игроков и оценка потенциальных новичков «Локомотива», а также займется курированием направления спортивной науки и медицины. В функционал Томаса Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей «Локомотива».