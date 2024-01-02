Босниец Челикович заявил, что не планирует пока получать российское гражданство

Боснийский защитник «Ахмата» Ясмин Челикович рассказал, планирует ли он получать российское гражданство.

«Честно говоря, я пока не думал о получении российского паспорта. Это требует много времени и сил, которых пока нет. Но кто знает, что произойдет в будущем, время покажет», — сказал Челикович «РБ Спорт».

24-летний босниец перешел в грозненский клуб из «Тузлы Сити» на правах аренды до конца сезона. В этом сезоне он провел 18 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.