Агент Ренана не подтвердил, что защитник доиграет сезон в «Зените»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы 20-летнего защитника «Зенита» Роберта Ренана, не смог гарантировать, что бразилец не покинет петербургскую команду до конца нынешнего сезона.

«Доиграет ли он сезон в «Зените»? Я не могу этого сказать», — приводит слова Гарсии Metaratings.ru.

20-летний Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее агент футболиста Луис Фернандо Гарсия сообщил, что уход защитника из «Зенита» зимой не рассматривается.