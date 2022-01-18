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Мухин: «Для ЦСКА было бы неплохо попасть в тройку. Но нужно ставить максимальные цели»

Максим Мухин пожелал ЦСКА выиграть золотые медали в 2022 году
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос о том, что бы он себе пожелал в 2022 году.

«Если говорить о футбольных задачах, очень бы хотелось наконец-то забить мяч или отдать результативную передачу, — приводит слова Мухина Bobsoccer. — Может, сильно зацикливаюсь на этом».

Также полузащитник рассказал, чего бы пожелал команде.

«Взять золото. Еще поборемся. Для ЦСКА было бы неплохо попасть в тройку. Но нужно ставить максимальные цели. Посмотрим, как сложится вторая часть сезона. Нужно выступить как можно лучше, есть еще Кубок России. Нам выпало играть в Сочи, неудачный игра первого круга с этой командой можно забыть. Впереди новая встреча, постараемся провести ее намного лучше», — сказал он.

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин провел 18 матчей за московскую команду и не отметился результативными действиями.

После 18 туров РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/maksim-muhin-cska--velikij-klub-ochen-dovolen-tem-chto-zdes-okazalsja.html
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