Текке: «Зенит» снова станет чемпионом, лучшая команда России»

Бывший нападающий «Зенита» Фатих Текке поделился мнением о шансах петербургского клуба на чемпионство.

«Уверен, «Зенит» в этом сезоне снова станет чемпионом. Я гарантирую, что в итоге он обойдет «Краснодар» в турнирной таблице и снова будет первым. «Зенит» — лучшая команда России, она сильнее любого соперника в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Текке.

После 15 туров «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» 2 очка.

25 ноября сине-бело-голубые на своем поле примут «Сочи». Начало матча — в 15.15 по московскому времени.