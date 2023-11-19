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Газзаев и Семин рассказали, как стали друзьями: «На первых порах Валере в Москве было сложновато, я как капитан старался ему помочь»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Юрий Семин и Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Многократные чемпионы России тренеры Валерий Газзаев и Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» перед ретроматчем ЦСКА и «Локомотива» рассказали, как стали друзьями во времена совместной игры за «Локо» в конце 1970-х.

Газзаев: — С 1976-го, когда я в 21 год перешел в московский «Локомотив», где провел три сезона. Тогда наша дружба и зародилась. Юра старше меня на семь лет, и, когда я, молодой, приехал, он был капитаном команды. Когда я в 1979 году решил перейти из «Локомотива» в «Динамо», с его стороны услышал только самые добрые слова и пожелания. Мне тоже надо было расти, и Семин это понимал. А «Локомотив» тогда был не таким, как стал при нем в роли главного тренера.

Потом закончили карьеры игроков, стали тренерами, поднимались по ступенькам в этой профессии — и в конце концов стали конкурентами в ведущих клубах. У нас всегда были напряженные игры: я очень хотел обыграть его «Локомотив», он — мои «Динамо», «Аланию» и ЦСКА. Каждый отстаивал интересы своего клуба, иначе и быть не могло. Не обходилось и без взаимных упреков. А если бы было по-другому: «Проиграли? Да ладно, ничего страшного!», то тогда мы оба ничего в жизни ни как спортсмены, ни как руководители не добились бы.

Но никогда даже на самом большом накале эмоций мы не переходили никакие грани, которые задели бы наши человеческие отношения. Детали — сколько времени и почему мы не разговаривали — не помню, и это не главное в нашей жизни. А главное — что, несмотря ни на какую острейшую конкуренцию, мы пронесли наши теплые отношения через всю спортивную жизнь.

Семин: — Мы дружили почти с детства, ха-ха! Валера пришел в «Локомотив» совсем мальчишкой из «Спартака» (Орджоникидзе), а я был капитаном команды. Для него эта команда стала первой в высшей лиге. Его сумел убедить перейти наш главный тренер Игорь Волчок. На первом этапе ему было сложновато, все-таки Москва — большой город, и к столице, к общению в ней непросто привыкнуть. Я как опытный игрок старался ему помочь, и он вписался в коллектив. С этого момента и стали друзьями.

Когда уже перешли на тренерскую работу, были у нас, конечно, разные моменты, как это всегда бывает в спорте, особенно в футболе. Он представлял одну команду, я — другую, конкуренция... Что-то нас на какое-то время разводило в сторону чисто профессионально, но человечески — никогда.

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Газзаев. «После победы ЦСКА в Кубке УЕФА Юра сказал моей жене: «Ты не представляешь, что он сделал!» Семин и Газзаев — перед ретроматчем

Футбол
РПЛ
Валерий Газзаев
Юрий Семин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
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 - : -
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