Газзаев и Семин рассказали, как стали друзьями: «На первых порах Валере в Москве было сложновато, я как капитан старался ему помочь»
Многократные чемпионы России тренеры Валерий Газзаев и Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» перед ретроматчем ЦСКА и «Локомотива» рассказали, как стали друзьями во времена совместной игры за «Локо» в конце 1970-х.
Газзаев: — С 1976-го, когда я в 21 год перешел в московский «Локомотив», где провел три сезона. Тогда наша дружба и зародилась. Юра старше меня на семь лет, и, когда я, молодой, приехал, он был капитаном команды. Когда я в 1979 году решил перейти из «Локомотива» в «Динамо», с его стороны услышал только самые добрые слова и пожелания. Мне тоже надо было расти, и Семин это понимал. А «Локомотив» тогда был не таким, как стал при нем в роли главного тренера.
Потом закончили карьеры игроков, стали тренерами, поднимались по ступенькам в этой профессии — и в конце концов стали конкурентами в ведущих клубах. У нас всегда были напряженные игры: я очень хотел обыграть его «Локомотив», он — мои «Динамо», «Аланию» и ЦСКА. Каждый отстаивал интересы своего клуба, иначе и быть не могло. Не обходилось и без взаимных упреков. А если бы было по-другому: «Проиграли? Да ладно, ничего страшного!», то тогда мы оба ничего в жизни ни как спортсмены, ни как руководители не добились бы.
Но никогда даже на самом большом накале эмоций мы не переходили никакие грани, которые задели бы наши человеческие отношения. Детали — сколько времени и почему мы не разговаривали — не помню, и это не главное в нашей жизни. А главное — что, несмотря ни на какую острейшую конкуренцию, мы пронесли наши теплые отношения через всю спортивную жизнь.
Семин: — Мы дружили почти с детства, ха-ха! Валера пришел в «Локомотив» совсем мальчишкой из «Спартака» (Орджоникидзе), а я был капитаном команды. Для него эта команда стала первой в высшей лиге. Его сумел убедить перейти наш главный тренер Игорь Волчок. На первом этапе ему было сложновато, все-таки Москва — большой город, и к столице, к общению в ней непросто привыкнуть. Я как опытный игрок старался ему помочь, и он вписался в коллектив. С этого момента и стали друзьями.
Когда уже перешли на тренерскую работу, были у нас, конечно, разные моменты, как это всегда бывает в спорте, особенно в футболе. Он представлял одну команду, я — другую, конкуренция... Что-то нас на какое-то время разводило в сторону чисто профессионально, но человечески — никогда.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3