Ребров рассказал, зачем «Спартак» купил Свинова

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал о будущем вратаря Ильи Свинова в клубе.

— У Свинова ноль минут за основу «Спартака».

— Надо понимать, что никто и не ждал, что он придет и сразу начнет играть. Его брали как замену мне, как вратаря с большим потенциалом. Нужно время, чтобы он поиграл, набрал свои минуты. Он движется согласно намеченному плану, а что будет дальше, увидим.

— Зачем «Спартаку» Свинов при двух сильных киперах?

— В любой команде должно быть три сильных вратаря. Либо пусть будет два сильных и один, который уже либо заканчивает карьеру, любо еще только будет развиваться. Да, у нас был Акмурзин. У него получился хороший год, но было понятно, что ему нужно идти дальше. В аренде он будет получать игровую практику. Он всегда может вернуться. Если не дай Бог что-то с лучится с Селиховым или Максименко, у нас есть свой вратарь. Тут все очень просто, нет ничего необычного. Самое необычное, что это «Спартак», поэтому всем кажется, что тут всегда что-то не так.

Свинов уже выступал за воронежский клуб, из которого в январе 2022 года перешел в «Спартак». В сезоне-2021/22 россиянин не провел ни одного матча за основную команду красно-белых. Вратарь трижды сыграл за «Спартак-2» и пропустил 6 голов.

«Факел» занял второе место в ФНЛ по итогам прошлого сезона, в сезоне-2022/23 команда будет выступать в РПЛ.