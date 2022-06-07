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Ребров рассказал, зачем «Спартак» купил Свинова

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал о будущем вратаря Ильи Свинова в клубе.

— У Свинова ноль минут за основу «Спартака».

— Надо понимать, что никто и не ждал, что он придет и сразу начнет играть. Его брали как замену мне, как вратаря с большим потенциалом. Нужно время, чтобы он поиграл, набрал свои минуты. Он движется согласно намеченному плану, а что будет дальше, увидим.

— Зачем «Спартаку» Свинов при двух сильных киперах?

— В любой команде должно быть три сильных вратаря. Либо пусть будет два сильных и один, который уже либо заканчивает карьеру, любо еще только будет развиваться. Да, у нас был Акмурзин. У него получился хороший год, но было понятно, что ему нужно идти дальше. В аренде он будет получать игровую практику. Он всегда может вернуться. Если не дай Бог что-то с лучится с Селиховым или Максименко, у нас есть свой вратарь. Тут все очень просто, нет ничего необычного. Самое необычное, что это «Спартак», поэтому всем кажется, что тут всегда что-то не так.

Свинов уже выступал за воронежский клуб, из которого в январе 2022 года перешел в «Спартак». В сезоне-2021/22 россиянин не провел ни одного матча за основную команду красно-белых. Вратарь трижды сыграл за «Спартак-2» и пропустил 6 голов.

«Факел» занял второе место в ФНЛ по итогам прошлого сезона, в сезоне-2022/23 команда будет выступать в РПЛ.

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Артем Ребров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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