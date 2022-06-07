Клаудиньо назван лучшим игроком «Зенита» в сезоне 2021/22 по версии болельщиков

Полузащитник Клаудиньо стал лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2021/22 по версии болельщиков, информирует пресс-служба клуба.

В итоговом опросе 25-летний бразилец Клаудиньо набрал 35,66% голосов опрошенных. Второе место в голосовании болельщиков занял 24-летний защитник Данила Круговой (18,78%), третье место — 33-летний нападающий Артём Дзюба (9,77%).

В прошедшем сезоне Клаудиньо сыграл 31 матч в составе питерского клуба во всех турнирах и забил 10 мячей.