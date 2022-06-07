Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» поделился мнением о высказываниях супруги владельца клуба Заремы Салиховой о судействе.

— Возможно, судьи ошибаются, потому что на них постоянно идет давление? Например, Зарема Салихова высказывается об их работе каждую неделю.

— Она же не просто так высказывается, у нее есть на это основания. Ничего на ровном месте не придумывается! Плюс, это показывает, как Зарема переживает за клуб. Я это прекрасно знаю, вижу и чувствую. Это борьба за свою любимую команду. Мне кажется, где-то она берет на себя удар, чтобы на ребят не было давления. Наверное, многие это до конца этого не понимают.