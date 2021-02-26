Тедеско рассказал о несостоявшемся переходе Бакаева в «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 20-го тура чемпионата России против «Рубина» рассказал о несостоявшемся переходе Зелимхана Бакаева в «Динамо».

— О чем вы говорили с Бакаевым, который вчера до последней минуты мог перейти в «Динамо»?

— Я знаю о том, что он мог уйти. Почему? Об этом вы должны спросить у Зелимхана. Я не принимал участие в обсуждении этого процесса. Он входит в топ-10 игроков нашей команды по сыгранным минутам за то время, что я тут. Всегда случается так, что когда клуб покупает нового игрока, кто-то из старых игроков и новичок будут недовольны. Купишь двух — получишь четверых недовольных. Но конкуренция никогда не вредит. У «Баварии» есть, например, Сане, Гнабри, Коман, Мюллер, Дуглас Коста. Это поднимает тренировочный уровень, игровой уровень.

25 февраля, появилась информация, что клубы ведут переговоры о трансфере футболиста. Шла речь о переходе за 12 миллионов евро. В текущем сезоне Бакаев провел 21 матч за красно-белых, забил один гол и сделал семь результативных передач.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет на «Открытие Арене» в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14:00 мск.

(Артем Калинин)