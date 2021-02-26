Тедеско рассказал, контактировал ли с «Шальке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 20-го тура чемпионата России против «Рубина» прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Шальке» после ухода из московского клуба.

— Немецкие СМИ на неделе писали о вашей кандидатуре применительно к «Шальке». Даже Маттеус сказал, что доверил бы вам перестройку в клубе и начало новой эпохи. Вы уже контактировали с гельзенкирхенским клубом?

— Ни на секунду не задумывался о том, что будет в моей жизни по окончании чемпионата России. Для меня сейчас самое важное — «Спартак» и матч с «Рубином». Все остальное важно для СМИ, но не для меня.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет на «Открытие Арене» в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14:00 мск.

(Артем Калинин)