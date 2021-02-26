Тедеско отметил, что в матче с «Рубином» на поле выйдут те, кто заслужил

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 20-го тура чемпионата России против «Рубина».

— Ларссон пропустит игру. Критично ли это? Повысит ли это шансы на появление Промеса в основе?

— Я не могу назвать вам стартовый состав. Мозес тоже говорил мне сразу по прилету, что готов играть. У Квинси есть преимущество — он знает город, клуб, лигу. Можете быть уверенными, что основа будет оптимальной — выйдут на поле те, кто заслужил.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет на «Открытие Арене» в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14:00 мск.

(Артем Калинин)