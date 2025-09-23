Ташуев назвал закономерной победу «Зенита» над «Краснодаром»

Российский тренер Сергей Ташуев поделился с «СЭ» мнением о победе «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Результат закономерен. «Зенит» правильно расставил акценты по ходу матча, правильно распределил силы. «Краснодар» в начале полез в атаку, но гости выстояли этот натиск. А потом Глушенков с Энрике создали два гола. На мой взгляд, «Зениту» нужно оттачивать одну схему, один стиль и наигрывать один и тот же состав, а не тасовать футболистов. Семак нашел правильную схему и добился положительного результата», — сказал Ташуев «СЭ».



«Зенит» с 16 очками занимает пятое место в РПЛ. «Краснодар» остался на первой строчке в турнирной таблице с 19 очками после 9 туров.