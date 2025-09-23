Бранислав Иванович стал крестным отцом сына Жиркова

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал «СЭ», что бывший защитник «Зенита» и «Челси» Бранислав Иванович стал крестным отцом его сына.

«Когда у меня родился сын, мы назвали его Иван. И Бранислав Иванович стал крестным отцом, позвали его. Он прилетел и как раз попал на день рождения, всем занималась жена — получился сюрприз», — сказал Жирков «СЭ» на Кубке Легенд.

Юрий Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года в возрасте 39 лет. Он выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».