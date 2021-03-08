«Тамбов» установил рекорд чемпионатов России

В матче 21-го тура чемпионата России против «Динамо» за «Тамбов» впервые сыграли защитник Денис Кайков и полузащитники Александр Еркин, Денис Герман и Кэтэлин Карп. Таким образом, число задействованных Сергеем Первушиным в чемпионате-2020/21 игроков достигло 45. За предыдущие годы ни одна из команд не использовала так много футболистов. Предыдущий рекорд был установлен в чемпионате-2003, когда за «Спартак-Аланию» сыграли 44 человека.

Лидеры по числу задействованных за сезон игроков

Сезон Команда Тренеры Игроки Место 2020/21 Тамбов Сергей Первушин 45 ? 2003 Спартак-Алания Реваз Дзодзуашвили, Николай Худиев, Бахва Тедеев 44 13-е 2011/12 Волга Омари Тетрадзе, Дмитрий Черышев 43 14-е 2011/12 Томь Валерий Непомнящий, Василий Баскаков, Сергей Передня 43 15-е 2013/14 Анжи Гус Хиддинк, Рене Меленстейн, Гаджи Гаджиев 42 16-е 2019/20 Ростов Валерий Карпин 42 5-е 2001 Торпедо-ЗИЛ Евгений Кучеревский 41 14-е 2014/15 Арсенал Дмитрий Аленичев 40 16-е

(Кирилл Бурдаков)