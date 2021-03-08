«Тамбов» установил рекорд чемпионатов России
В матче 21-го тура чемпионата России против «Динамо» за «Тамбов» впервые сыграли защитник Денис Кайков и полузащитники Александр Еркин, Денис Герман и Кэтэлин Карп. Таким образом, число задействованных Сергеем Первушиным в чемпионате-2020/21 игроков достигло 45. За предыдущие годы ни одна из команд не использовала так много футболистов. Предыдущий рекорд был установлен в чемпионате-2003, когда за «Спартак-Аланию» сыграли 44 человека.
Лидеры по числу задействованных за сезон игроков
|
Сезон
|
Команда
|
Тренеры
|
Игроки
|
Место
|
2020/21
|
Тамбов
|
Сергей Первушин
|
45
|
?
|
2003
|
Спартак-Алания
|
Реваз Дзодзуашвили, Николай Худиев, Бахва Тедеев
|
44
|
13-е
|
2011/12
|
Волга
|
Омари Тетрадзе, Дмитрий Черышев
|
43
|
14-е
|
2011/12
|
Томь
|
Валерий Непомнящий, Василий Баскаков, Сергей Передня
|
43
|
15-е
|
2013/14
|
Анжи
|
Гус Хиддинк, Рене Меленстейн, Гаджи Гаджиев
|
42
|
16-е
|
2019/20
|
Ростов
|
Валерий Карпин
|
42
|
5-е
|
2001
|
Торпедо-ЗИЛ
|
Евгений Кучеревский
|
41
|
14-е
|
2014/15
|
Арсенал
|
Дмитрий Аленичев
|
40
|
16-е
(Кирилл Бурдаков)
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