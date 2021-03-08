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«Тамбов» установил рекорд чемпионатов России

00:41
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В матче 21-го тура чемпионата России против «Динамо» за «Тамбов» впервые сыграли защитник Денис Кайков и полузащитники Александр Еркин, Денис Герман и Кэтэлин Карп. Таким образом, число задействованных Сергеем Первушиным в чемпионате-2020/21 игроков достигло 45. За предыдущие годы ни одна из команд не использовала так много футболистов. Предыдущий рекорд был установлен в чемпионате-2003, когда за «Спартак-Аланию» сыграли 44 человека.

Лидеры по числу задействованных за сезон игроков

Сезон

Команда

Тренеры

Игроки

Место

2020/21

Тамбов

Сергей Первушин

45

?

2003

Спартак-Алания

Реваз Дзодзуашвили, Николай Худиев, Бахва Тедеев

44

13-е

2011/12

Волга

Омари Тетрадзе, Дмитрий Черышев

43

14-е

2011/12

Томь

Валерий Непомнящий, Василий Баскаков, Сергей Передня

43

15-е

2013/14

Анжи

Гус Хиддинк, Рене Меленстейн, Гаджи Гаджиев

42

16-е

2019/20

Ростов

Валерий Карпин

42

5-е

2001

Торпедо-ЗИЛ

Евгений Кучеревский

41

14-е

2014/15

Арсенал

Дмитрий Аленичев

40

16-е

(Кирилл Бурдаков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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