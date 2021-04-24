«Тамбов» — «Локо»: Шадыханова и его помощника спас ВАР Матюнин
На 31-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив» (2:5) ошиблись арбитр Павел Шадыханов и его первый ассистент Егор Болховитин. В итоге было принято неверное решение о назначении пенальти в пользу железнодорожников за игру рукой Фархода Васиева. После удара Дмитрия Рыбчинского в штрафной площади действительно произошел контакт мяча с левой рукой Васиева. Но она находилась в естественном положении, вдоль тела и его площадь не увеличивала.
Об этом судье сказали его видеоассистенты Алексей Матюнин и Алексей Стипиди после проверки видеоповторов. Шадыханов тоже изучил видеозапись, изменил свое решение и отменил пенальти. (Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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