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«Тамбов» — «Локо»: Шадыханова и его помощника спас ВАР Матюнин

22:19
Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив».
Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив».
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На 31-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив» (2:5) ошиблись арбитр Павел Шадыханов и его первый ассистент Егор Болховитин. В итоге было принято неверное решение о назначении пенальти в пользу железнодорожников за игру рукой Фархода Васиева. После удара Дмитрия Рыбчинского в штрафной площади действительно произошел контакт мяча с левой рукой Васиева. Но она находилась в естественном положении, вдоль тела и его площадь не увеличивала.

Об этом судье сказали его видеоассистенты Алексей Матюнин и Алексей Стипиди после проверки видеоповторов. Шадыханов тоже изучил видеозапись, изменил свое решение и отменил пенальти. (Александр Бобров)

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