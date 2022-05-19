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Слуцкий: «Какой смысл бояться перед последним туром? Голова боится, а руки делают»

Слуцкий рассказал о своем настрое перед матчем с «Уфой»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях от встречи с болельщиками и рассказал о своем настрое перед концовкой сезона-2021/22.

«Очень приятно, когда болельщики свою энергетику передают команде. Нам сейчас остается надеяться во многом на них. Эта реакция — очень показательный момент. Мы просто хотели понять, насколько команда близка к городу, к болельщикам, насколько переживают за эту команду. Для нас каждый болельщик, который придет на трибуну, очень важен. Мы постарались сделать акцию единения с болельщиками», — приводит официальный сайт «Рубина» слова Слуцкого.

Специалист поделился ожиданиями от матча последнего, 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Боязно ли мне перед последним туром чемпионата? Какой смысл? Голова боится, а руки делают. Здесь такая ситуация, что мы просто не имеем права предаваться каким-то дополнительным эмоциям, которые будут неконструктивны в данном случае. Расширение РПЛ? Я сейчас не хочу говорить ни о чем. Мы концентрируемся на матче с «Уфой». Есть много что сказать, но сейчас любые эти слова будут абсолютно бессмысленны. Начиная от назначения, заканчивая ситуацией, когда якобы не нарушен спортивный принцип», — добавил Слуцкий.

В 30-м туре чемпионата России «Рубин» дома сыграет против «Уфы». Казанцы занимают 14-е место с 29 очками, уфимцы идут на 15-й строчке с 27 очками. В случае поражения «Рубин» займет 15-е место и вылетит из РПЛ.

Монтассар Талби, Леонид Слуцкий и&nbsp;Юрий Дюпин с&nbsp;болельщицей &laquo;Рубина&raquo;. «Рубин» цепляется за РПЛ: Слуцкий бесплатно раздает билеты, игрокам обещали огромные премиальные

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-priyatno-kogda-bolelschiki-svoyu-energetiku-peredayut-komande
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ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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