Слуцкий: «Какой смысл бояться перед последним туром? Голова боится, а руки делают»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях от встречи с болельщиками и рассказал о своем настрое перед концовкой сезона-2021/22.

«Очень приятно, когда болельщики свою энергетику передают команде. Нам сейчас остается надеяться во многом на них. Эта реакция — очень показательный момент. Мы просто хотели понять, насколько команда близка к городу, к болельщикам, насколько переживают за эту команду. Для нас каждый болельщик, который придет на трибуну, очень важен. Мы постарались сделать акцию единения с болельщиками», — приводит официальный сайт «Рубина» слова Слуцкого.

Специалист поделился ожиданиями от матча последнего, 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Боязно ли мне перед последним туром чемпионата? Какой смысл? Голова боится, а руки делают. Здесь такая ситуация, что мы просто не имеем права предаваться каким-то дополнительным эмоциям, которые будут неконструктивны в данном случае. Расширение РПЛ? Я сейчас не хочу говорить ни о чем. Мы концентрируемся на матче с «Уфой». Есть много что сказать, но сейчас любые эти слова будут абсолютно бессмысленны. Начиная от назначения, заканчивая ситуацией, когда якобы не нарушен спортивный принцип», — добавил Слуцкий.

В 30-м туре чемпионата России «Рубин» дома сыграет против «Уфы». Казанцы занимают 14-е место с 29 очками, уфимцы идут на 15-й строчке с 27 очками. В случае поражения «Рубин» займет 15-е место и вылетит из РПЛ.