Источник: «Утрехт» отказал «Спартаку» в переходе Эль-Каруани по политическим причинам

«Утрехт» отказался отпускать защитника Суффьян Эль-Каруани в «Спартак», сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, московский клуб предлагал за 24-летнего марокканца 6 миллионов евро, но в последний момент руководство голландского клуба ответило отказом. «Утрехт» посчитал, что по политическим причинам не будет вести дела с российскими клубами. При этом сам футболист уже успел попрощаться с болельщиками команды и готовился вылететь в Москву.

Эль-Каруани играет за «Утрехт» с 2023 года. Он провел 77 матчей за нидерландскую команду во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 19 результативных передач. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.