«Стартуем на первый сбор». «Динамо» вылетело в Катар
07:42
Пресс-служба московского «Динамо» в Twitter сообщила о вылете команды на первый зимний сбор.
Первый сбор бело-голубых пройдет в Катаре с 12 по 21 января. Команду Шварца ждет на нем один контрольный матч.
После 18 туров «Динамо» (36) занимает второе место в Тинькофф РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.
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