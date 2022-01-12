«Стартуем на первый сбор». «Динамо» вылетело в Катар

Пресс-служба московского «Динамо» в Twitter сообщила о вылете команды на первый зимний сбор.

Первый сбор бело-голубых пройдет в Катаре с 12 по 21 января. Команду Шварца ждет на нем один контрольный матч.

После 18 туров «Динамо» (36) занимает второе место в Тинькофф РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.