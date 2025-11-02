«Краснодар» — «Спартак»: голевая атака «быков» началась с фола на спартаковце?

На 18-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» судья Кирилл Левников не оценил действия одного из краснодарцев в центре поля как нарушение правил и позволил вратарю «быков» начать атаку, завершившуюся голом Александра Черникова. Судя по всему, именно это стало причиной недовольства тренеров красно-белых, которые бурно спорили с резервным арбитром Владиславом Целовальниковым.

Крупным планом единоборство игроков не показали. Потому дать однозначную оценку эпизода пока не представляется возможным. Можно только предположить, что борьба футболистов была обоюдной.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».