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Сегодня, 23:04

Стали известны финансовые условия перехода полузащитника Карцева в «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Соглашение между клубами «Динамо» и «Маккаби» (Нетания) в отношение перехода в московский клуб полузащитника Эдена Карцева вступит в силу в понедельник, 15 августа, утверждает израильский канал sport5.

Израильский клуб получит за игрока 1,3 миллиона евро. Речь идет об аренде с опцией выкупа.

В случае решения «Динамо» окончательно выкупить права Карцева, российский клуб выплатит дополнительный транш на сумму в 1,5 миллиона евро.

«Маккаби» также сможет рассчитывать на 15 процентов от суммы дальнейшей продажи футболиста.

Зарплата 22-летнего Карцева в «Динамо» составит 600 тысяч евро в сезон.

Опорный хавбек является воспитанником тель-авивского «Маккаби», с которым он выиграл Кубок и Суперкубок Израиля. Также он выступал за «Бейтар Тель-Авив Рамла», «Хапоэль Хадера» и «Ирони Кирьят-Шмона». Прошлый сезон провел в «Маккаби» из Нетаньи, забив два гола в 25 матчах.

Денис Карцев
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Нетания)
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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 Химки 4 2 1 1 7-3 7
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 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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