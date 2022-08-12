Источник: «Ахмат» интересуется Дзагоевым

«Ахмат» интересуется полузащитником Аланом Дзагоевым, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, грозненцы связывались с 32-летним хавбеком. В настоящее время футболист является свободным агентом после истечения контракта с ЦСКА. 20 мая стороны договорились о расторжении соглашения по взаимному согласию.

В прошедшем сезоне на счету полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.