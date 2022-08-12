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Сегодня, 22:40

Источник: «Ахмат» интересуется Дзагоевым

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Алан Дзагоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Ахмат» интересуется полузащитником Аланом Дзагоевым, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, грозненцы связывались с 32-летним хавбеком. В настоящее время футболист является свободным агентом после истечения контракта с ЦСКА. 20 мая стороны договорились о расторжении соглашения по взаимному согласию.

В прошедшем сезоне на счету полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/groznenskij-ahmat-interesuetsya-alanom-dzagoevym/
Алан Дзагоев
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ФК Ахмат
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
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 - : -
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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
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Динамо

 4
П
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Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

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Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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