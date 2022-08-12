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Сегодня, 23:07

Тренер-терапевт «Базеля»: «Абаскаль — тактический нерд, все планирует до мелочей»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер-терапевт Месут Темель, работавший в «Базеле» с нынешним главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, поделился мнением о специалисте.

«Абаскаль — хороший молодой тренер, он знает и любит футбол. Он тактический нерд, все планирует до мелочей, прорабатывает тактические вопросы, погружен в процесс на сто процентов. Я желаю ему только самого лучшего в его жизни и надеюсь, что мы еще однажды встретимся.

Достаточно ли у него знаний для большого тренера? Нет. Ни у кого нет достаточно знаний — ни у Моуриньо, ни у Нагельсманна. Они работают, и каждый день становятся лучше. Никто не может говорить, что он лучший, нужно постоянно учиться. И твой уровень растет, когда в следующей игре у тебя получается больше, чем в предыдущей. Но у Абаскаля достаточные знания, он был в системе «Барселоны», — сказал специалист «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-assistent-abaskalya-gil-ermo-vse-planiruet-do-melochej-prorabaty-vaet-takticheskie-voprosy/
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