Тренер-терапевт «Базеля»: «Абаскаль — тактический нерд, все планирует до мелочей»

Тренер-терапевт Месут Темель, работавший в «Базеле» с нынешним главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, поделился мнением о специалисте.

«Абаскаль — хороший молодой тренер, он знает и любит футбол. Он тактический нерд, все планирует до мелочей, прорабатывает тактические вопросы, погружен в процесс на сто процентов. Я желаю ему только самого лучшего в его жизни и надеюсь, что мы еще однажды встретимся.

Достаточно ли у него знаний для большого тренера? Нет. Ни у кого нет достаточно знаний — ни у Моуриньо, ни у Нагельсманна. Они работают, и каждый день становятся лучше. Никто не может говорить, что он лучший, нужно постоянно учиться. И твой уровень растет, когда в следующей игре у тебя получается больше, чем в предыдущей. Но у Абаскаля достаточные знания, он был в системе «Барселоны», — сказал специалист «РБ Спорт».