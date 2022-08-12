Тренер-терапевт «Базеля»: «Абаскаль — тактический нерд, все планирует до мелочей»
Тренер-терапевт Месут Темель, работавший в «Базеле» с нынешним главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, поделился мнением о специалисте.
«Абаскаль — хороший молодой тренер, он знает и любит футбол. Он тактический нерд, все планирует до мелочей, прорабатывает тактические вопросы, погружен в процесс на сто процентов. Я желаю ему только самого лучшего в его жизни и надеюсь, что мы еще однажды встретимся.
Достаточно ли у него знаний для большого тренера? Нет. Ни у кого нет достаточно знаний — ни у Моуриньо, ни у Нагельсманна. Они работают, и каждый день становятся лучше. Никто не может говорить, что он лучший, нужно постоянно учиться. И твой уровень растет, когда в следующей игре у тебя получается больше, чем в предыдущей. Но у Абаскаля достаточные знания, он был в системе «Барселоны», — сказал специалист «РБ Спорт».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0