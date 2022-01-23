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Каттани: «Айртон интересен многим клубам и ценится на футбольном рынке высоко»

Спортивный директор «Спартака» объяснил продление контракта с бразильским защитником Айртоном
Иван Шитик
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани дал комментарий после продления контракта с защитником Айртоном. Новое соглашение 24-летнего бразильца рассчитано до конца сезона-2025/2026.

— Еще один игрок с новым контрактом — Айртон. Что можете сказать о нем?

— На момент моего появления в клубе это был один из важнейших вопросов. Айртон — очень ценный игрок, один из тех, кто составляет костяк команды и заметен на поле в каждом матче. При этом оставалось мало времени до истечения его контракта. Поэтому переговоры были не так просты, ведь Айртон интересен многим клубам и ценится на футбольном рынке высоко. К счастью, игроку очень нравится в Москве, он полюбил «Спартак». И в этом плане договориться с ним было легче. Клуб очень помог мне в этом процессе. Особенно Мария (юрист клуба Мария Токмакова — прим. «СЭ»). В итоге у нас получилось продлить отношения с очень важным игроком.

— То есть мы точно не собираемся отпускать Айртона?

— Ни в коем случае. Это даже не обсуждается. Айртон точно останется с нами и будет частью обновления команды на пути к достижению больших целей.

Айртон — воспитанник «Флуминенсе», из которого перешел в российскую команду летом 2019 года за семь миллионов евро.

Источник: https://spartak.com/news/2022-01-23-luka_kattani__intervyu_o_podpisanii_prutseva_prodlenii_ayrtona_i_ignatova/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Вест Хэм 0
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П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Айртон Лукас
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
0
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И В Н П +/- О
1
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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