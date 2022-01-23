Каттани: «Айртон интересен многим клубам и ценится на футбольном рынке высоко»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани дал комментарий после продления контракта с защитником Айртоном. Новое соглашение 24-летнего бразильца рассчитано до конца сезона-2025/2026.

— Еще один игрок с новым контрактом — Айртон. Что можете сказать о нем?

— На момент моего появления в клубе это был один из важнейших вопросов. Айртон — очень ценный игрок, один из тех, кто составляет костяк команды и заметен на поле в каждом матче. При этом оставалось мало времени до истечения его контракта. Поэтому переговоры были не так просты, ведь Айртон интересен многим клубам и ценится на футбольном рынке высоко. К счастью, игроку очень нравится в Москве, он полюбил «Спартак». И в этом плане договориться с ним было легче. Клуб очень помог мне в этом процессе. Особенно Мария (юрист клуба Мария Токмакова — прим. «СЭ»). В итоге у нас получилось продлить отношения с очень важным игроком.

— То есть мы точно не собираемся отпускать Айртона?

— Ни в коем случае. Это даже не обсуждается. Айртон точно останется с нами и будет частью обновления команды на пути к достижению больших целей.

Айртон — воспитанник «Флуминенсе», из которого перешел в российскую команду летом 2019 года за семь миллионов евро.