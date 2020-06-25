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Спортивный директор «Оренбурга»: «Возможно, сыграем против «Краснодара» молодежкой»

25 июня 2020, 14:16
Дмитрий Андреев. Фото ФК «Оренбург».
Дмитрий Андреев. Фото ФК «Оренбург».
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Cпортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о ситуации с заболевшими коронавирусом в клубе.

— Готовясь к матчу с «Краснодаром», игроки вчера утром сдавали тесты. У ряда футболистов они оказались положительными. Такие вот результаты... — говорит Андреев.

— У скольких футболистов?

— Довольно большая группа... Не как в «Уфе».

— 6 человек?

— Не шесть, но все равно... Больше, чем в «Уфе».

— Что будет дальше?

— В 15.00 начнется заседание премьер-лиги. Там вынесут решения. В принципе, мы всех изолировали. Ждем... Возможно, придется сыграть с «Краснодаром» молодежью.

— А молодежь у вас не контактировала с основой?

 — Нет, она даже не тренировалась. Вот сейчас собираем ребят в срочном порядке. Всех живых, как говорится... Ждем решения.

— Перенести матч, уже, видимо, нельзя.

— Да, сложно очень. (Виталий Айрапетов)

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