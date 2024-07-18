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Сегодня, 10:27

Ещенко — о «Спартаке» в грядущем сезоне: «Результаты стоит убрать на второй план»

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры красно-белых в сезоне РПЛ-2024/25.

«Конечно, хотелось бы, чтобы они добились чего-то в новом сезоне. Сейчас вроде акцент идет на молодых, и хотят строить команду, но для этого нужно время. Если так и будет, то результаты стоит убрать на второй план. Но в таком случае будем надеяться на то, что будет хорошее качество игры», — сказал Ещенко «СЭ».

«Спартак» в воскресенье, 21 июля, на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.

Денис Сафронов

Андрей Ещенко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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7
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8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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10
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