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Общая сумма трансфера Мартинса в «Спартак» не превысит 7 миллионов

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Как стало известно «СЭ», аренда полузащитника Мартинса Перейры обойдется «Спартаку» в 500 тысяч евро. Сумма выкупа игрока у «Янг Бойз» составит 6,4 миллиона евро.

Таким образом, общая сумма трансфера игрока не превысит 7 миллионов.

«Спартак» объявил об аренде Мартинса 31 января. В текущем сезоне 26-летний люксембуржец принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз» и отметился одной результативной передачей.

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ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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