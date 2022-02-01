Общая сумма трансфера Мартинса в «Спартак» не превысит 7 миллионов
Как стало известно «СЭ», аренда полузащитника Мартинса Перейры обойдется «Спартаку» в 500 тысяч евро. Сумма выкупа игрока у «Янг Бойз» составит 6,4 миллиона евро.
Таким образом, общая сумма трансфера игрока не превысит 7 миллионов.
«Спартак» объявил об аренде Мартинса 31 января. В текущем сезоне 26-летний люксембуржец принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз» и отметился одной результативной передачей.
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|6
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|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
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|
Зенит – Рубин
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Уфа
|13
|
|
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Реми Кабелла
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|1
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