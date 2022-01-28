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«Спартак» — «Слован»: где смотреть контрольный матч

Где смотреть контрольный матч «Спартак» — «Слован»
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Игроки &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото ФК «Спартак»

В пятницу, 28 января, в рамках контрольного матча на зимнем сборе в Дубаи «Спартак» сыграет со «Слованом». Начало — в 16:00 (мск).

Следить за игрой в прямом эфире можно на сайте красно-белых или на сайте «СЭ».

«Спартак» прибыл на сборы в ОАЭ 17 января. Красно-белые будут готовиться к возобновлению сезона в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».

На втором сборе в Дубае красно-белые 2 февраля сыграют против латвийской «Риги», 5-го — против малайзийского «Джохора», а 8-го — против екатеринбургского «Урала».

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
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Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
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ПСЖ
Ницца

П1

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Обе забьют - да

20%

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ТБ 2.5

10%

1.58
ФК Спартак (Москва)
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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П
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