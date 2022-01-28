В пятницу, 28 января, в рамках контрольного матча на зимнем сборе в Дубаи «Спартак» сыграет со «Слованом». Начало — в 16:00 (мск).

Следить за игрой в прямом эфире можно на сайте красно-белых или на сайте «СЭ».

«Спартак» прибыл на сборы в ОАЭ 17 января. Красно-белые будут готовиться к возобновлению сезона в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».

На втором сборе в Дубае красно-белые 2 февраля сыграют против латвийской «Риги», 5-го — против малайзийского «Джохора», а 8-го — против екатеринбургского «Урала».

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.