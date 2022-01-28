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Сегодня, 14:57

Бывший тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал об отношениях с командами, которые ранее тренировал

Виктор Гончаренко рассказал об отношениях с клубами, в которых ранее работал
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о клубах, которые ранее тренировал.

— Вы прошли 5 российских команд: «Кубань», «Урал», «Уфа», «Краснодар», ЦСКА.

— Зачем о грустном? Мне 44 года, я чувствую себя еще молодым.

— Вам не кажется, что потренировав треть команд РПЛ, после всех уходов вы репутационно пострадали, что здесь вам будет уже тяжело найти работу?

— Почему?

— Потому что мир российского футбола узок и потому что после ухода из ЦСКА и Краснодара у потенциального работодателя могут возникнуть вопросы.

— Давайте по порядку. То, чему меня научила «Кубань», это то, что какой бы уход ни был, он не может быть хорошим, а только достойным. В любом случае остается недовольным либо тренер, либо клуб. После «Кубани» я понял, что нужно стараться избегать комментариев на эту тему. Зрителям может быть интересны причины ухода, но в долгую — это всегда работает против тренера. На данный момент у меня хорошие отношения с ЦСКА, с Бабаевым, могу общаться с Орешкины, так же и с Григорием Викторовичем Ивановым, с Газизовым тоже дружеские отношения. С «Краснодаром» вражеских отношений нет.

5 января 2022 года Гончаренко покинул пост главного тренера «Краснодара». После 18 туров РПЛ команда расположилась на 5-м месте, набрав 29 очков.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
ФК Краснодар
Виктор Гончаренко
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Виктор Гончаренко рассказал, как решил стать тренером

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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