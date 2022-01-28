Бывший тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал об отношениях с командами, которые ранее тренировал

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о клубах, которые ранее тренировал.

— Вы прошли 5 российских команд: «Кубань», «Урал», «Уфа», «Краснодар», ЦСКА.

— Зачем о грустном? Мне 44 года, я чувствую себя еще молодым.

— Вам не кажется, что потренировав треть команд РПЛ, после всех уходов вы репутационно пострадали, что здесь вам будет уже тяжело найти работу?

— Почему?

— Потому что мир российского футбола узок и потому что после ухода из ЦСКА и Краснодара у потенциального работодателя могут возникнуть вопросы.

— Давайте по порядку. То, чему меня научила «Кубань», это то, что какой бы уход ни был, он не может быть хорошим, а только достойным. В любом случае остается недовольным либо тренер, либо клуб. После «Кубани» я понял, что нужно стараться избегать комментариев на эту тему. Зрителям может быть интересны причины ухода, но в долгую — это всегда работает против тренера. На данный момент у меня хорошие отношения с ЦСКА, с Бабаевым, могу общаться с Орешкины, так же и с Григорием Викторовичем Ивановым, с Газизовым тоже дружеские отношения. С «Краснодаром» вражеских отношений нет.

5 января 2022 года Гончаренко покинул пост главного тренера «Краснодара». После 18 туров РПЛ команда расположилась на 5-м месте, набрав 29 очков.