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«Спартак» рассматривает вариант переезда Академии им. Черенкова из Сокольников в Тушино

18:20
Академии им. Черенкова. Фото ФК «Спартак»
Академии им. Черенкова. Фото ФК «Спартак»

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» рассматривает вариант переезда Академии имени Федора Черенкова из Сокольников в Тушино.

Данное решение вызвано желанием улучшить логистику и позволить молодым спартаковцам с детства тренироваться рядом с первой командой и стадионом «Открытие Арена».

При этом красно-белые не намерены отказываться и от базы в Тарасовке, где живут и тренируются молодежный состав и «Спартак-2».

Инфраструктуру в Сокольниках планируется использовать для коммерциализации деятельности клуба, проведения матчей «Спартака-2» и молодежной команды.

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