«Спартак» рассматривает вариант переезда Академии им. Черенкова из Сокольников в Тушино
Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» рассматривает вариант переезда Академии имени Федора Черенкова из Сокольников в Тушино.
Данное решение вызвано желанием улучшить логистику и позволить молодым спартаковцам с детства тренироваться рядом с первой командой и стадионом «Открытие Арена».
При этом красно-белые не намерены отказываться и от базы в Тарасовке, где живут и тренируются молодежный состав и «Спартак-2».
Инфраструктуру в Сокольниках планируется использовать для коммерциализации деятельности клуба, проведения матчей «Спартака-2» и молодежной команды.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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