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«Спартак» провел тренировку на базе в Тарасовке

19:52
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. Фото ФК «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» провел две тренировки на базе в Тарасовке, сообщается на официальном сайте клуба.

Вечернее занятие под руководством тренеров по физподготовке было направлено на улучшение аэробных возможностей игроков. Футболисты разделились на группы и в течение часа совершали беговую работу на различных станциях. В паузах между забегами игроки выполняли силовые упражнения.

Возобновление чемпионата России запланировано 21 июня. Сезон был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-05-28-beg_s_pit-stopami/

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