«Спартак» провел тренировку на базе в Тарасовке

«Спартак» провел две тренировки на базе в Тарасовке, сообщается на официальном сайте клуба.

Вечернее занятие под руководством тренеров по физподготовке было направлено на улучшение аэробных возможностей игроков. Футболисты разделились на группы и в течение часа совершали беговую работу на различных станциях. В паузах между забегами игроки выполняли силовые упражнения.

Возобновление чемпионата России запланировано 21 июня. Сезон был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса.