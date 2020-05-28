«Спартак» провел тренировку на базе в Тарасовке
19:52
«Спартак» провел две тренировки на базе в Тарасовке, сообщается на официальном сайте клуба.
Вечернее занятие под руководством тренеров по физподготовке было направлено на улучшение аэробных возможностей игроков. Футболисты разделились на группы и в течение часа совершали беговую работу на различных станциях. В паузах между забегами игроки выполняли силовые упражнения.
Возобновление чемпионата России запланировано 21 июня. Сезон был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса.
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