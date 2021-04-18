Шамиль Газизов: «Болельщики «Спартака» заслуживают большего»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов — о победе над «Спартаком» (3:0) в 99-й день рождения московского клуба.
— У «Спартака» сегодня день рождения, 99 лет. Можете что-то сказать болельщикам в такой день, в такой ситуации?
— Не хотел бы их расстраивать сегодня — они и так расстроились. Они заслуживают большего. У «Спартака» очень хорошие, серьезные болельщики, я это всегда отмечаю.
— Если у «Спартака» серьезные болельщики, в чем не хватает серьезности клубу...
— Не обсуждаю другой клуб, обсуждаю только «Уфу». Я генеральный менеджер «Уфы», все вопросы по «Уфе»
— Планирует ли клуб продлевать аренду Урунова?
— Мы бы с удовольствием это сделали. Остальные вопросы больше к руководству «Спартака».
С июля по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака».
(Константин Колмаков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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