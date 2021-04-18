Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шамиль Газизов: «Болельщики «Спартака» заслуживают большего»

21:55
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов — о победе над «Спартаком» (3:0) в 99-й день рождения московского клуба.

— У «Спартака» сегодня день рождения, 99 лет. Можете что-то сказать болельщикам в такой день, в такой ситуации?

— Не хотел бы их расстраивать сегодня — они и так расстроились. Они заслуживают большего. У «Спартака» очень хорошие, серьезные болельщики, я это всегда отмечаю.

— Если у «Спартака» серьезные болельщики, в чем не хватает серьезности клубу...

— Не обсуждаю другой клуб, обсуждаю только «Уфу». Я генеральный менеджер «Уфы», все вопросы по «Уфе»

— Планирует ли клуб продлевать аренду Урунова?

— Мы бы с удовольствием это сделали. Остальные вопросы больше к руководству «Спартака».

С июля по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака».

(Константин Колмаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры