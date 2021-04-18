Шамиль Газизов: «Болельщики «Спартака» заслуживают большего»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов — о победе над «Спартаком» (3:0) в 99-й день рождения московского клуба.

— У «Спартака» сегодня день рождения, 99 лет. Можете что-то сказать болельщикам в такой день, в такой ситуации?

— Не хотел бы их расстраивать сегодня — они и так расстроились. Они заслуживают большего. У «Спартака» очень хорошие, серьезные болельщики, я это всегда отмечаю.

— Если у «Спартака» серьезные болельщики, в чем не хватает серьезности клубу...

— Не обсуждаю другой клуб, обсуждаю только «Уфу». Я генеральный менеджер «Уфы», все вопросы по «Уфе»

— Планирует ли клуб продлевать аренду Урунова?

— Мы бы с удовольствием это сделали. Остальные вопросы больше к руководству «Спартака».

С июля по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака».

(Константин Колмаков)