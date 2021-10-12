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РФС поздравил легенду отечественного футбола Никиту Симоняна с 95-летием

РФС поздравил с 95-летием Никиту Симоняна
12 октября, 12:04
Никита Симонян. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Никита Симонян. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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РФС поздравил с днем рождения легендарного футболиста и тренера Никиту Симоняна. Сегодня, 12 октября, ему исполняется 95 лет.

«Никите Павловичу Симоняну — 95! Поздравляем легенду мирового футбола и желаем всегда оставаться жизнерадостным, энергичным и здоровым!» — говорится в сообщении.

В конце сентября «СЭ» сообщал, что 11-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящен юбилею Никиты Симоняна.

Специалист большую часть своей футбольной карьеры провел в московском «Спартаке». За команду он выступал с 1949 по 1959 год. Также играл за «Крылья Советов» и «Динамо» Сухуми.

С 1960 по 1972 год возглавлял «Спартак». Специалист также был главным тренером сборной СССР (1977-1979). Последним клубом, который тренировал Симонян, была ереванская команда «Арарат».

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/1037

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Виктория Кравченко все материалы автора

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