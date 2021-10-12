РФС поздравил легенду отечественного футбола Никиту Симоняна с 95-летием
РФС поздравил с днем рождения легендарного футболиста и тренера Никиту Симоняна. Сегодня, 12 октября, ему исполняется 95 лет.
«Никите Павловичу Симоняну — 95! Поздравляем легенду мирового футбола и желаем всегда оставаться жизнерадостным, энергичным и здоровым!» — говорится в сообщении.
В конце сентября «СЭ» сообщал, что 11-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящен юбилею Никиты Симоняна.
Специалист большую часть своей футбольной карьеры провел в московском «Спартаке». За команду он выступал с 1949 по 1959 год. Также играл за «Крылья Советов» и «Динамо» Сухуми.
С 1960 по 1972 год возглавлял «Спартак». Специалист также был главным тренером сборной СССР (1977-1979). Последним клубом, который тренировал Симонян, была ереванская команда «Арарат».
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