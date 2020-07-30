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«Спартак» планирует объявить о переходе Кокорина 1 августа

20:43
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», «Спартак» планирует объявить о подписании контракта с Александром Кокориным 1 августа, после истечения соглашения с «Зенитом». Как ранее сообщал «СЭ», соглашение с 29-летним нападающим уже подписано. Это произошло сегодня днем в офисе «Спартака».

Кокорин присоединился к «Зениту» в январе 2016 года. Вторую половину сезона-2019/20 он провел на правах аренды в «Сочи». На его счету 7 голов и 10 матчей в составе южан.

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