«Ростов» объявил стартовый состав на матч Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком»

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«Ростов» объявил стартовый состав на первый матч Winline Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком».

Стартовый состав: Песьяков, Прохин, Чернов, Осипенко, Лангович, Миронов, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Комличенко.

Состав красно-белых на игру можно посмотреть по ссылке.

Начало матча «Ростов» — «Спартак» в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.