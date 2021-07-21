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«Спартак» обратился к болельщикам, которые планировали посетить гостевой матч с «Рубином»

16:57
Болельщики «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Болельщики «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» выступил с заявлением для болельщиков, которые планировали поехать в Казань на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Игра должна пройти 24 июля.

«На сегодняшний день в республике Татарстан сохраняется непростая эпидемическая ситуация. Не исключено, что максимально разрешенное число зрителей на «Ак Барс Арене» будет снижено до 500 человек — либо встреча пройдет при пустых трибунах.

В этой связи принимающая сторона приостановила продажу билетов на матч. В ближайшее время ожидается окончательное решение местного управления Роспотребнадзора.

«Спартак» находится в постоянном контакте с «Рубином». О возможности посещения субботнего матча болельщиками красно-белых мы сообщим дополнительно", — говорится в заявлении красно-белых на официальном сайте клуба.

По информации «СЭ», управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан запретило присутствие зрителей на матче «Рубин» — «Спартак». Все стороны ждут решения республиканских властей.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-21-vnimaniyu_bolelshchikov_planiruyushchikh_posetit_match_rubin__spartak/

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