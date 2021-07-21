Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Воспитанник «Зенита» будет судить матчи РПЛ: «Если разрешат, то отработаю игру петербуржцев, не думая о постороннем»

17:00
Теги:

Арбитр Ян Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о том, что не стоит ассоциировать его работу с игрой в «Зените».

Ян&nbsp;Бобровский.«В «Невском экспрессе» ехал вместе с депутатом. Он погиб». Чемпион Европы среди юношей скоро будет судьей РПЛ

— Вас неизбежно будут ассоциировать с «Зенитом», так как вы его воспитанник. Если будете работать на матче «Нижнего Новгорода», будут вспоминать, что вашим кумиром был Кержаков. Понятно, что все подобные мнения — поверхностные. Но как с этим бороться?

— Я уже сталкивался с такими вещами. Того же Кержакова судил в ФНЛ. У меня при выходе на поле в карточке написаны цвета футболок команд — условно белые против красных. Конечно, какие-то разговоры могут возникать, но пока мне нельзя работать на матчах «Зенита», так как я из Санкт-Петербурга. Если разрешат, то я без тени сомнения отработаю игру «Зенита», не думая ни о чем постороннем. В моем дебютном матче за одну из команд играл свидетель с моей свадьбы, и другие футболисты тоже были на ней. Та команда проиграла, кто-то получил желтые карточки. Все судьи проходят большой путь и стремятся к тому, чтобы выходить на поле и справедливо работать каждый матч. Нужно просто делать свою работу и не давать никому повода усомниться в ней.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Что смотреть на Олимпиаде в Токио. Гид по расписанию самых крутых соревнований
«Овечкин сможет продуктивно играть в НХЛ до 40 лет». Легендарный Скотти Боумэн — о последнем Кубке Стэнли, россиянах «Тампы» и Олимпиаде
Тренер, выигравший девять Кубков Стэнли, сделал прогноз, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки
Кунц — интересный кандидат на пост тренера сборной России. А главный минус может компенсировать российский помощник
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
7
Офсайд