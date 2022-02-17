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Сегодня, 13:26

«Спартак» не предлагал аренду Гапонова «Ахмату»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе грозненского клуба к защитнику «Спартака» Илье Гапонову.

«Как нам известно, Илья является футболистом «Спартака», и они пока расставаться с ним не намерены. Со стороны «Ахмата» есть интерес ко многим футболистам, а не персонально только к Илье Гапонову. На данный момент он футболист «Спартака», проходит с ними третий сбор. И никто его даже в аренду не предлагал.

Что касается летнего трансферного окна, никогда не говори нет. Почему нет? Но там же не только условия «Спартака» или «Ахмата», там еще с футболистами договариваться надо, сейчас говорю не конкретно по нему, а вообще», — сказал Айдамиров «СЭ».

Ранее об интересе «Ахмата» к Гапонову писал «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 Гапонов провел 6 матчей за «Спартак-2» в ФНЛ и не отличился результативными действиями.

Илья Гапонов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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