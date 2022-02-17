«Спартак» не предлагал аренду Гапонова «Ахмату»

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе грозненского клуба к защитнику «Спартака» Илье Гапонову.

«Как нам известно, Илья является футболистом «Спартака», и они пока расставаться с ним не намерены. Со стороны «Ахмата» есть интерес ко многим футболистам, а не персонально только к Илье Гапонову. На данный момент он футболист «Спартака», проходит с ними третий сбор. И никто его даже в аренду не предлагал.



Что касается летнего трансферного окна, никогда не говори нет. Почему нет? Но там же не только условия «Спартака» или «Ахмата», там еще с футболистами договариваться надо, сейчас говорю не конкретно по нему, а вообще», — сказал Айдамиров «СЭ».

Ранее об интересе «Ахмата» к Гапонову писал «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 Гапонов провел 6 матчей за «Спартак-2» в ФНЛ и не отличился результативными действиями.