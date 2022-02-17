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Нападающий «Химок» рассказал, как Мамаев и Жирков адаптировались в команде

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Химок» Александр Долгов рассказал, как в команде встретили приход 33-летнего Павла Мамаева и 38-летнего Юрия Жиркова. Футболисты подписали контракты с «Химками» в январе.

— Это люди с сумасшедшим опытом, у них за спиной столько лет выступлений в еврокубках, как и у Дениса Глушакова! — отметил Долгов. — Их опыт поможет нам. Даже если будет какой-то неудачный матч, чтобы не было давления турнирной таблицы, они найдут правильные слова, взбодрят команду. Они будут делиться опытом со всеми ребятами. Так что уверен, что они нам помогут, — цитирует Долгова «РБ Спорт».

— Они изменили атмосферу в раздевалке?

— Атмосфера и так всегда была хорошей. Пошутить можно, и с серьезным настроем проблем не было. Они хорошо влились в коллектив: могут шутку кинуть и подсказать что-то. Отлично, когда есть такие опытные футболисты в команде.

— Они над тобой шутят?

— Приколы бывают, как и во всех командах. Обычно не обращаешь внимание или можешь что-то в ответ прикольное сказать. Могут даже пихнуть. Но это тоже нормально.

— Устраивают дедовщину?

— Ну какую дедовщину? Могут пихнуть в игровых упражнениях. Но что ты сделаешь? Человек с таким опытом. Никто же не хочет проигрывать. Пихнули — побежал дальше, исправляешься и играешь лучше.

— От кого больше всего прилетает?

— От Паши Мамаева. Все-таки мы с ним знакомы, потому что вместе были еще в «Ростове».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/
Александр Долгов
Павел Мамаев
Юрий Жирков
ФК Химки
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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