Нападающий «Химок» рассказал, как Мамаев и Жирков адаптировались в команде

Нападающий «Химок» Александр Долгов рассказал, как в команде встретили приход 33-летнего Павла Мамаева и 38-летнего Юрия Жиркова. Футболисты подписали контракты с «Химками» в январе.

— Это люди с сумасшедшим опытом, у них за спиной столько лет выступлений в еврокубках, как и у Дениса Глушакова! — отметил Долгов. — Их опыт поможет нам. Даже если будет какой-то неудачный матч, чтобы не было давления турнирной таблицы, они найдут правильные слова, взбодрят команду. Они будут делиться опытом со всеми ребятами. Так что уверен, что они нам помогут, — цитирует Долгова «РБ Спорт».

— Они изменили атмосферу в раздевалке?

— Атмосфера и так всегда была хорошей. Пошутить можно, и с серьезным настроем проблем не было. Они хорошо влились в коллектив: могут шутку кинуть и подсказать что-то. Отлично, когда есть такие опытные футболисты в команде.

— Они над тобой шутят?

— Приколы бывают, как и во всех командах. Обычно не обращаешь внимание или можешь что-то в ответ прикольное сказать. Могут даже пихнуть. Но это тоже нормально.

— Устраивают дедовщину?

— Ну какую дедовщину? Могут пихнуть в игровых упражнениях. Но что ты сделаешь? Человек с таким опытом. Никто же не хочет проигрывать. Пихнули — побежал дальше, исправляешься и играешь лучше.

— От кого больше всего прилетает?

— От Паши Мамаева. Все-таки мы с ним знакомы, потому что вместе были еще в «Ростове».