«Оренбург» — «Динамо»: из-за ошибки судьи Квеквескири пропустит матч с «Зенитом»
В первом тайме матча 9-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо» судья Сергей Цыганок допустил несколько ошибок, связанных с применением дисциплинарных санкций.
На 22-й минуте он неверно оценил действия Ираклия Квеквескири и вынес ему предупреждение, ставшее для оренбуржца четвертым в турнире. Теперь он получит дисквалификацию и пропустит игру с «Зенитом».
Парой минут ранее рефери, наоборот, не показал желтую карточку Артему Касимову, которая стала бы для него четвертой. Он был бы дисквалифицирован.
Ошибочно избежал предупреждения и Фахд Муфи. При этом в конце тайма Цыганок принял очень спорное решение, наказав карточкой Анри Чичинадзе. Отметим, что во всех случаях речь идет о футболистах «Оренбурга».
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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