«Оренбург» — «Динамо»: из-за ошибки судьи Квеквескири пропустит матч с «Зенитом»

В первом тайме матча 9-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо» судья Сергей Цыганок допустил несколько ошибок, связанных с применением дисциплинарных санкций.

На 22-й минуте он неверно оценил действия Ираклия Квеквескири и вынес ему предупреждение, ставшее для оренбуржца четвертым в турнире. Теперь он получит дисквалификацию и пропустит игру с «Зенитом».

Парой минут ранее рефери, наоборот, не показал желтую карточку Артему Касимову, которая стала бы для него четвертой. Он был бы дисквалифицирован.

Ошибочно избежал предупреждения и Фахд Муфи. При этом в конце тайма Цыганок принял очень спорное решение, наказав карточкой Анри Чичинадзе. Отметим, что во всех случаях речь идет о футболистах «Оренбурга».