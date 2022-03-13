Нападающий «Спартака» Промес сравнял счет в матче с «Краснодаром» с пенальти

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счет в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» — 1:1.

На 38-й минуте нидерландец реализовал 11-метровый, назначенный после того, как форвард «быков» Владимир Ильин сыграл рукой в своей штрафной.

Промес забил 10-й гол в сезоне-2021/22 и 6-й в нынешнем розыгрыше РПЛ.