«Спартак» играет вничью с «Краснодаром» после первого тайма

В матче 21-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Краснодар» завершился первый тайм. Счет в этой встрече ничейный 1:1.

Открыл счет на пятой минуте полузащитник «быков» Эдуард Сперцян — он отличился со штрафного. На 12-й минуте гол хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева был отменен из-за офсайда.

Красно-белым все же удалось сравнять счет. С пенальти на 38-й минуте забил Квинси Промес.