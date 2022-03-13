«Спартак» — «Краснодар»: после первого тайма счет ничейный
«Спартак» играет вничью с «Краснодаром» после первого тайма
В матче 21-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Краснодар» завершился первый тайм. Счет в этой встрече ничейный 1:1.
Открыл счет на пятой минуте полузащитник «быков» Эдуард Сперцян — он отличился со штрафного. На 12-й минуте гол хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева был отменен из-за офсайда.
Красно-белым все же удалось сравнять счет. С пенальти на 38-й минуте забил Квинси Промес.
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|12.03
|14:00
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|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
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|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
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Уфа
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Артем Дзюба
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|10
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Себастьян Шиманьски
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