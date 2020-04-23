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«Спартак» готов предоставить «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом

09:42
«Открытие Арена». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«Открытие Арена». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Спартак» готов предоставить свой домашний стадион, «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

— Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией, — цитирует ТАСС Цорна. — Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие-Арена» может использоваться для помощи медикам в различных направлениях.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 57 999 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве — наибольшее количество зафиксированных случаев заражения (31 981 человек). В столице зарегистрирован 261 летальный исход из-за вируса, 2 267 человек выздоровели.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8311993

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