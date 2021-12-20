«Спартак» анонсировал трансферные новости

В Twitter «Спартака» появился новый пост. Он намекает на какие-то трансферные новости, которые красно-белые объявят в ближайшее время.

Ролик сопровождает музыкальная композиция Inner Circle — Sweat (a la la la long).

В средине декабря Паоло Ваноли, бывший ассистент Антонио Конте, стал главным тренером «Спартака». Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.