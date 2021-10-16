Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2) отметил, что ему неизвестны подробности драки. По его словам, арбитр должен был вмешаться.

В конце первого тайма командым устроили массовую драку. Инцидент случился на 40-й минуте встречи после жесткого подката полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна против защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.

— Ваше видение потасовки в конце первого тайма? Что там произошло?

— Что касается конфликта, то я пока не видел запись, не знаю деталей. Арбитр должен был вмешаться и развести игроков, не дать им столкнуться. Но мне не хотелось бы судить кого-то, потому что я не знаю подробностей.