Витория — про драку в матче «Спартак» — «Динамо»: «Арбитр должен был вмешаться»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2) отметил, что ему неизвестны подробности драки. По его словам, арбитр должен был вмешаться.
В конце первого тайма командым устроили массовую драку. Инцидент случился на 40-й минуте встречи после жесткого подката полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна против защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.
— Ваше видение потасовки в конце первого тайма? Что там произошло?
— Что касается конфликта, то я пока не видел запись, не знаю деталей. Арбитр должен был вмешаться и развести игроков, не дать им столкнуться. Но мне не хотелось бы судить кого-то, потому что я не знаю подробностей.
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